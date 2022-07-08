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Sivasspor’un yeni transferi Angielski sağlık kontrolünden geçti

DG Sivasspor’un yeni transferi Polonyalı futbolcu Karol Angielski, sağlık kontrolünden geçti.

Spor 08.07.2022, 16:33
Sivasspor’un yeni transferi Angielski sağlık kontrolünden geçti

DG Sivasspor’un yeni transferi Polonyalı futbolcu Karol Angielski, sağlık kontrolünden geçti.

Başarılı sporcuya ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayeneleri yapıldı. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

26 yaşındaki forvet oyuncusunun sağlık probleminin olmadığı öğrenildi.

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