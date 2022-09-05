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Sivasspor’un yeni transferi Ahmed Musa ilk idmanına çıktı

DG Sivasspor’un yeni transferi Ahmed Musa, takımla beraber ilk idmanına çıktı.

Spor 05.09.2022, 19:30
Sivasspor’un yeni transferi Ahmed Musa ilk idmanına çıktı

DG Sivasspor’un yeni transferi Ahmed Musa, takımla beraber ilk idmanına çıktı.

Sivasspor’un yeni oyuncusu Ahmed Musa, takımla beraber bugün ilk antrenmanına çıktı. Çalışmada bir hayli heyecanlı olan 29 yaşındaki futbolcu, antrenman öncesi yeni takım arkadaşlarıyla tek tek tanıştı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay da oyuncuyla idmana çıkmadan önce kısa bir görüşme yaptı.

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