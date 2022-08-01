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Sivasspor’un UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi belli oluyor
Türkiye’yi bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde temsil edecek DG Sivasspor’un muhtemel rakibi yarın belli olacak.
Spor 01.08.2022, 23:25
Türkiye’yi bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde temsil edecek DG Sivasspor’un muhtemel rakibi yarın belli olacak.
Avrupa futbolunun en önemli organizasyonlarından biri olan UEFA Avrupa Ligi’nde play-off eşleşmeleri, yarın İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde saat 14.00’te düzenlenecek kura çekiminde belli olacak.
Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan Sivasspor, Avrupa arenasında yoluna, UEFA Avrupa Ligi play-off turundan başlayacak.