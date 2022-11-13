Sivasspor’un ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıktı

Süper Lig’de en son bu sezonun 10. haftasında Giresunspor’u sahasında 3-0 mağlup eden Sivasspor, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 4 lig maçında da galip gelemedi.

Söz konusu müsabakanın ardından 11. haftada deplasmanda Trabzonspor’a 1-0 mağlup olan Yiğidolar, 12. haftada ise sahasında Antalyaspor’a 2-0 yenilmişti. Kırmızı-beyazlı takım, 13. haftada da Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup oldu. Yiğidolar dün de sahasında, Ümraniyespor ile 2-2 berabere kalarak galibiyet hasretini sonlandıramadı. Yiğidolar, 2-2’lik Ümraniye beraberliğinin ardından galibiyet hasretini 4 maça çıkarttı.