Sivasspor’un ligdeki galibiyet hasreti 3 maça çıktı

Süper Lig’de en son bu sezonun 10. haftasında Giresunspor’u sahasında 3-0 mağlup eden Sivasspor, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 3 lig maçında da galip gelemedi.

Söz konusu müsabakanın ardından 11. haftada deplasmanda Trabzonspor’a 1-0 mağlup olan Yiğidolar, 12. haftada ise sahasında Antalyaspor’a 2-0 yenilmişti. Kırmızı-beyazlı takım, bugün de İstanbul’da, Fenerbahçe’ye 1-0 yenilerek galibiyet hasretini sonlandıramadı. Yiğidolar, 1-0’lık Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından galibiyet hasretini 3 maça çıkarttı.

Kırmızı-beyazlı takım, 14. haftada ise evinde Ümraniyespor ile karşılaşacak.