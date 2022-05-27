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Sivasspor’un kupada bileği hiç bükülmedi

DG Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası’nı hiç maç kaybetmeden kazandı.

Spor 27.05.2022, 12:28
Sivasspor’un kupada bileği hiç bükülmedi

DG Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası’nı hiç maç kaybetmeden kazandı.

Türkiye Kupası Finali’nde Kayserispor’u 3-2 yenen Yiğidolar, kupayı müzesine götürdü. Kırmızı-beyazlılar kupada başarılı bir grafik çizdi. 5. Tur’da MKE Ankaragücü, son 16’da Bandırmaspor ve çeyrek finalde Karagümrük’ü yenen Yiğidolar, çift maç olarak oynanan yarı finalde Alanyaspor ile karşılaştı. Kırmızı-beyazlılar ilk maçta berabere kaldığı Alanyaspor’u ikinci karşılaşmada mağlup edip finale çıktı. Sivasspor dün de Kayserispor’u yenip kupada namağlup şampiyon oldu.

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