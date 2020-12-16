Sivasspor’un kupa serüveni başlıyor

DG Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda yarın TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor’u ağırlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda Sivasspor, yarın saat 17.00’da Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda TFF 1. Lig takımlarından Giresunspor ile karşılaşacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede 90 dakikada eşitlik olması durumunda 15’er dakikalık iki uzatma oynanacak. Burada da eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışları turu geçen ekibi belirleyecek.

Giresun ile 33. randevu

Sivasspor ile Giresunspor oynayacakları karşılaşma ile birlikte tarihinde 33. kez birbirlerine rakip olacak. Geride kalan 32 karşılaşmada 12 kez Sivasspor galip gelirken, Giresun temsilcisi de 14 kez galip ayrıldı. 6 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi. Söz konusu maçlarda taraftarlar 77 kez gol sevinci yaşadı. Sivasspor 35 kez ağları sarsarken, 42 golü de kalesinde gördü.

Giresun kupaya 3. turdan başladı

Giresunspor kupa macerasına 3. turdan başladı. Bu turda Tekirdağspor’u 2-0 ile geçen Giresun, 4. Tur’da Niğde Anadolu Futbol Kulübü’nü penaltılarda 8-7 yenerek tur atladı. Giresunspor, TFF 1. Lig’de oynadığı 14 müsabakada 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 26 puanla 3. sırada bulunuyor. Bu maçlarda 19 gol atarken, kalesinde 13 gol gördü.

Sivasspor’da 5 eksik!

Sivasspor’un Giresunspor ile oynayacağı maç öncesi 5 eksik futbolcusu bulunuyor. Sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka’nın yanı sıra korona virüs testi pozitif çıkan 4 futbolcu kadroda yer alamayacak.

Sarper Barış Saka yönetecek

Sivasspor ile Giresunspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Saka’nın yardımcılıklarını Orkun Aktaş ve Özcan Sultanoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak.