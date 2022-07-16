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Sivasspor’un ikinci etap kampı başladı

Yeni sezon öncesi kamp çalışmaları için bugün Avusturya’ya giden Sivasspor, yaptığı antrenmanla ikinci etap kamp çalışmalarına başladı.

Spor 16.07.2022, 22:16
Sivasspor’un ikinci etap kampı başladı

Yeni sezon öncesi kamp çalışmaları için bugün Avusturya’ya giden Sivasspor, yaptığı antrenmanla ikinci etap kamp çalışmalarına başladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yerel saat ile 18.30’da başlayan antrenman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, dayanıklılık koşusuyla devam etti. İdman, 5’e 2 top kapma pas ve pres çalışmasıyla sona erdi. Kampa Max Gradel de katıldı.

Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

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