banner596

banner547

Son Dakika

Sivasspor’un hedefi 3’te 3

Süper Lig’de son iki maçını kazanan ve çıkışa geçen DG Sivasspor, yarın oynayacağı Trabzonspor maçından da galibiyet almak istiyor.

Spor 21.10.2022, 11:57 21.10.2022, 12:04
Sivasspor’un hedefi 3’te 3

Spor Toto Süper Lig’de Trabzonspor’a konuk olacak olan Sivasspor, son haftalardaki çıkışını sürdürmek istiyor. Yiğidolar, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ligde son 2 maçta 6 puan topladı ve yükselişe geçti.

Sivasspor, Avrupa’daki performansını da lige yansıtarak rakibi karşısında kazanıp 3’te 3 ile serisini devam ettirmenin peşinde.

Yiğidolarda 5 eksik bulunuyor

Sivasspor’un, Trabzonspor ile oynayacağı maç öncesi 5 eksik futbolcusu bulunuyor. Sakatlığı süren Ziya Erdal, Fredrik Ulvestad, Robin Yalçın, Ahmed Musa ve Leke James, Trabzon karşısında görev yapamayacak.

#Trabzonspor #Sivasspor #spor
Yorumlar (0)