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Sivasspor’un hedefi 3’te 3
Süper Lig’de son iki maçını kazanan ve çıkışa geçen DG Sivasspor, yarın oynayacağı Trabzonspor maçından da galibiyet almak istiyor.
Spor 21.10.2022, 11:57 21.10.2022, 12:04
Spor Toto Süper Lig’de Trabzonspor’a konuk olacak olan Sivasspor, son haftalardaki çıkışını sürdürmek istiyor. Yiğidolar, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ligde son 2 maçta 6 puan topladı ve yükselişe geçti.
Sivasspor, Avrupa’daki performansını da lige yansıtarak rakibi karşısında kazanıp 3’te 3 ile serisini devam ettirmenin peşinde.
Yiğidolarda 5 eksik bulunuyor
Sivasspor’un, Trabzonspor ile oynayacağı maç öncesi 5 eksik futbolcusu bulunuyor. Sakatlığı süren Ziya Erdal, Fredrik Ulvestad, Robin Yalçın, Ahmed Musa ve Leke James, Trabzon karşısında görev yapamayacak.