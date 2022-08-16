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Sivasspor’un gündemindeki isim Tosin Kehinde

DG Sivasspor, Randers’in 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Tosin Kehinde’yi satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

Spor 16.08.2022, 15:25
Sivasspor’un gündemindeki isim Tosin Kehinde

DG Sivasspor, Randers’in 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Tosin Kehinde’yi satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

Transfer çalışmalarına hız veren Sivasspor, rotasını Danimarka’ya çevirdi. Kırmızı-beyazlılar, Tosin Kehinde için Randers ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın da bizzat istediği oyuncu ile görüşmeler devam ediyor.

24 yaşındaki Nijeryalı sol kanat, yeni başlayan Danimarka Ligi’nde 4 maçta oynadı. Geçen sezon 42 maçta 6 gol, 8 asist katkısı sağladı. Genç sol açık, sağ kanatta da görev alabiliyor.

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