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Sivasspor’un gençleri ilk resmi maçına çıktı

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında Kayserispor ile karşılaşan DG Sivasspor’da genç oyuncular Halit Çokyaşar, Emirhan Tak, Mehmet Albayrak ve Kaan Onaran kırmızı-beyazlı forma ile ilk resmi maçına çıktı.

Spor 22.05.2022, 19:47
Sivasspor’un gençleri ilk resmi maçına çıktı

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında Kayserispor ile karşılaşan DG Sivasspor’da genç oyuncular Halit Çokyaşar, Emirhan Tak, Mehmet Albayrak ve Kaan Onaran kırmızı-beyazlı forma ile ilk resmi maçına çıktı.

Sivasspor, Süper Lig’in son haftasında dün sahasında Kayserispor’u Jorge Felix ve Kerem Atakan Kesgin’in golleriyle 2-1 mağlup etti.

Mücadeleye ilk 11’de başlayan Mehmet Albayrak, yedekte başlayan genç oyuncular Halit Çokyaşar, Emirhan Tak ve Kaan Onaran ise maçın ikinci devresinde oyuna girerek, ilk resmi maçına çıkmış oldular.

Genç oyuncuların performansı izleyenlerden alkış topladı.

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