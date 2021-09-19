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Sivasspor’un galibiyet hasreti 5 maça çıktı

Süper Lig’in 5. haftasında sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan DG Sivasspor’un galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Spor 19.09.2021, 11:48
Sivasspor’un galibiyet hasreti 5 maça çıktı

Süper Lig’in 5. haftasında sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan DG Sivasspor’un galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Süper Lig’de en son geçen sezon Kasımpaşa’yı iç sahada 2-1 mağlup eden Sivasspor, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 5 Süper Lig maçında da galip gelemedi. Söz konusu müsabakanın ardından sahasında Konyaspor’a 1-0, deplasmanda Trabzonspor’a 2-1 yenilen Sivasspor, 3. haftada Göztepe ile evinde 2-2 ve 4. haftada deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Yiğidolar dün de sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini sonlandıramadı.

Yiğidolar, ligin 6. haftasında ise deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. 21 Eylül Salı günü Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak olan maç saat 20.00’da başlayacak.

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