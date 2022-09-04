Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalan DG Sivasspor’un galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Süper Lig’de en son geçen sezonun son haftasında Kayserispor’u sahasında 2-1 mağlup eden Sivasspor, bu karşılaşmanın ardından yeni sezonda çıktığı ilk 5 lig maçında da galip gelemedi.

Söz konusu müsabakanın ardından sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Yiğidolar, 2. haftada deplasmanda Adana Demirspor’a 3-0 kaybetti. 3. haftada Alanyaspor ile berabere kalan kırmızı-beyazlılar, 4. haftada ise deplasmanda Beşiktaş’a 3-1 yenildi. Yiğidolar dün de Sivas’ta, Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalarak galibiyet hasretini sonlandıramadı.

Sivasspor, ligin 6. haftasında evinde İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.