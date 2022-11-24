Sivasspor’un en hırçını Uğur Çiftçi

Sivasspor’lu Uğur Çiftçi, Süper Lig’in 14 haftalık bölümünde takımın en hırçın oyuncusu oldu. Ligde kart gören 13 oyuncu arasında 10 maçta 799 dakika sahada kalan defans oyuncusu Uğur Çiftçi, 1 kırmızı ve 3 sarı kartla en “hırçın” isim olarak ön plana çıktı. Tecrübeli oyuncu ayrıca 9 kez de ilk 11’de maça başladı.

Sivasspor’un ligde oynadığı 14 maçta 10 futbolcu 2’şer kez sarı kartla cezalandırıldı. Futbolculardan Caner Osmanpaşa, Robin Yalçın, Kader Keita, Fredrik Ulvestad, Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt, Dia Saba, Charis Charisis, Max Gradel ve Mustapha Yatabare ligin 14 haftalık periyotunda 2’şer kez sarı kart gördü.

13 oyuncu kartla cezalandırıldı

Kırmızı-beyazlılarda geride kalan 14 haftasında 13 futbolcu kart gördü. Kırmızı-beyazlı ekibin futbolcuları, Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunun ilk 14 haftasında maçlarda 1 kez kırmızı kart ve 25 defa sarı kartla cezalandırıldı.

Sivasspor’da bu sezon kart gören oyuncular şöyle:

- Uğur Çiftçi (1 kırmızı, 3 sarı)

- Caner Osmanpaş (2 sarı)

- Robin Yalçın (2 sarı)

- Kader Keita (2 sarı)

- Fredrik Ulvestad (2 sarı)

- Hakan Arslan (2 sarı)

- Erdoğan Yeşilyurt (2 sarı)

- Dia Saba (2 sarı)

- Charis Charisis (2 sarı)

- Max Gradel (2 sarı)

- Mustapha Yatabare (2 sarı)

- Dimitris Goutas (1 sarı)

- Ziya Erdal (1 sarı)