Sivasspor’un en hırçın futbolcusu Uğur Çiftçi

Spor Toto Süper Lig’de 2021-2022 sezonunun ilk yarısında DG Sivasspor’un en hırçın futbolcusu defansta görev alan Uğur Çiftçi oldu.

Ligde kart gören 16 oyuncu arasında 17 maçta bin 441 dakika sahada kalan defans oyuncusu Çiftçi, 2 kırmızı ve 2 sarı kartla en hırçın isim olarak ön plana çıktı. Tecrübeli oyuncu Çiftçi ayrıca 1 kez asist yapma başarısı gösterirken, 16 kez de ilk 11’de maça başladı.

5’er kart gördüler

Sivasspor’un ligde oynadığı maçlarda forma giydiği 18 karşılaşmada 5 sarı kart gören başarılı futbolcu Mustapha Yatabare ile 14 maçta forma giyen ve 5 kart gören Brezilyalı oyuncu Pedro Henrique, takımda en fazla sarı kart gören diğer oyuncular oldu. Yatabare bu sezon bin 86 dakika kırmızı-beyazlı formayı terletti. Henrique de bin 106 dakika sahada kaldı.

16 oyuncu kart gördü

Kırmızı-beyazlılarda geride kalan sezonun ilk yarısında 16 futbolcu kart gördü. Kırmızı-beyazlı ekibin futbolcuları, Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonunun ilk devresindeki maçlarda 4 kez kırmızı kartla ve 35 defa sarı kartla cezalandırıldı.

Kart görmeyen isimler

Sivasspor’da sezonun ilk devresini defanstan Caner Osmanpaşa, Samba Camara, Koray Altınay, Özkan Yiğiter, Muhammed Emin Ergin, Aaron Appindangoye, orta sahadan Jorge Felix, Fredrik Ulvestad, forvetten Leke James ile Sefa Yılmaz ise kart görmeden tamamladı.

Kart gören oyuncular

Uğur Çiftçi (2 kırmızı, 2 sarı)

Pedro Henrique (1 kırmızı, 5 sarı)

Olarenwaju Kayode (1 kırmızı)

Mustapha Yatabare (5 sarı)

Ahmet Oğuz (4 sarı)

Fayçal Fajr (3 sarı)

Isaac Cofie (3 sarı)

Ali Şaşal Vural (2 sarı)

Erdoğan Yeşilyurt (2 sarı)

Kerem Atakan Kesgin (2 sarı)

Max Gradel (2 sarı)

Muammer Yıldırım (1 sarı)

Dimitris Goutas (1 sarı)

Ziya Erdal (1 sarı)

Hakan Arslan (1 sarı)

Azubuike (1 sarı)