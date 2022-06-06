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Sivasspor’un bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne asıldı

60. Türkiye Kupası şampiyonu DG Sivasspor’un bayrağı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne asıldı.

Spor 06.06.2022, 11:13
Sivasspor’un bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne asıldı

60. Türkiye Kupası şampiyonu DG Sivasspor’un bayrağı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne asıldı.

Türkiye Kupası finalinde Kayserispor’u 3-2 yenerek kupayı müzesine götüren Sivasspor’da kutlamalar sürüyor. Tarihinde ilk kez kupa şampiyonu olan Sivasspor’un bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne asıldı.

Kırmızı-beyazlı kulübün paylaştığı fotoğraflar paylaşım rekoru kırdı. Sivas ekibi “60. Türkiye Kupası şampiyonu DG Sivasspor’umuzun bayrağı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne asıldı“ ifadelerini kullandı.

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