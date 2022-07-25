banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Ordu’da basın ödülleri sahiplerini buldu
Ordu’da basın ödülleri sahiplerini buldu
Erdoğan'dan son dakika açıklamaları!
Erdoğan'dan son dakika açıklamaları!
Rıdvan Yılmaz, Rangers’a transfer oldu
Rıdvan Yılmaz, Rangers’a transfer oldu
Bakanlıktan 'çöp ev' açıklaması
Bakanlıktan 'çöp ev' açıklaması

Sivasspor’un Avusturya kampı sona erdi

Yeni sezona Avusturya’da hazırlanan DG Sivasspor 2. etap kampını tamamladı.

Spor 25.07.2022, 23:36
Sivasspor’un Avusturya kampı sona erdi

Yeni sezona Avusturya’da hazırlanan DG Sivasspor 2. etap kampını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu öncesi kamp çalışmaları kapsamında Bolu’nun Gerede ilçesinde toplanan ve 29 Haziran sabahı hazırlıklarına başlayan Sivasspor, 13 günlük kampın ardından 16 Temmuz’da ise 2. etap kamp çalışmaları için Avusturya’ya gitti.

Yiğidolar, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yeni sezona Stegersbach kasabasında yoğun bir tempoyla hazırlanırken, Bolu ve Avusturya kampında 5 hazırlık maçı oynadı. Kırmızı-beyazlı ekip Bolu kampında Al Shamal SC’yi 2-0 ve Neftçi Bakü’yü 1-0 mağlup etti. Avusturya kampında ise Szombathelyi Haladas ile golsüz, Sigma Olomouc ile 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlı ekip kampın son gününde Al Sharjah’ı 2-0 yendi.

26 Temmuz akşamı Sivas’a dönecek Sivasspor, 27 Temmuz Çarşamba günü kulüp tesislerinde yapacağı antrenmanla 30 Temmuz Cumartesi günü saat 20.45’te İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Trabzonspor ile oynayacağı Süper Kupa maçının hazırlıklarına başlayacak.

Yorumlar (0)
24°
açık