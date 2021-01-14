Sivasspor’un 500. maç heyecanı!

DG Sivasspor, 16 Ocak Cumartesi günü İstanbul’da Medipol Başakşehir ile yapacağı lig maçıyla birlikte, 500. karşılaşmasına çıkacak.

Kırmızı-beyazlı ekibin Fatih Terim Stadyumu’nda saat 16.00’da Medipol Başakşehir ile yapacağı Süper Lig’in 19. hafta maçı, Sivasspor’un tarihteki 500. maçı olarak kayıtlara geçecek.

499 maçta 185 galibiyet

Yiğidolar, geride kalan 499 maçta 185 kez galip geldi. Kırmızı-beyazılar, toplam 499 maçta 185 galibiyet, 134 beraberlik alırken, 180 kez de rakiplerine yenildi. Sivasspor bu maçlarda toplam 684 gol atarken, kalesinde ise 692 gol gördü. Kırmızı-beyazlılar 499 maçta 689 puan toplamayı başardı.