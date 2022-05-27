banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
“22 milyon ton tahıl depolarda bekletiliyor”
“22 milyon ton tahıl depolarda bekletiliyor”
İran, Yunanistan’a ait 2 petrol tankerine el koydu
İran, Yunanistan’a ait 2 petrol tankerine el koydu
Rize-Artvin Havalimanı’nda sefer sayıları günde 7’ye çıkıyor
Rize-Artvin Havalimanı’nda sefer sayıları günde 7’ye çıkıyor
Vatandaştan CHP’li Mansur Yavaş’a tepki!
Vatandaştan CHP’li Mansur Yavaş’a tepki!

Sivasspor’u taşıyan uçak su tankıyla karşılandı

Türkiye Kupası’nı kazanan DG Sivasspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay, bazı futbolcular ve taraftarlar İstanbul’dan kalkan uçakla Sivas’a geldi. Kafile, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’nda su takıyla karşılandı.

Spor 27.05.2022, 20:36
Sivasspor’u taşıyan uçak su tankıyla karşılandı

Türkiye Kupası’nı kazanan DG Sivasspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay, bazı futbolcular ve taraftarlar İstanbul’dan kalkan uçakla Sivas’a geldi. Kafile, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’nda su takıyla karşılandı.

Ziraat Türkiye Kupası Finalinde Kayserispor’u 3-2 yenip kupayı müzesine götüren Sivasspor’da kutlamalar sürüyor.

Bu kapsamda teknik direktör Rıza Çalımbay, bazı futbolcular ve taraftarlar İstanbul’dan kalkan uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’na iniş yaptı. İniş yapan uçak su tankıyla karşılanırken Teknik Direktör Rıza Çalımbay, futbolcular ve taraftarlar uçak içerisinde alkış tuttu ve tezahürat etti.

Yorumlar (0)
23°
açık