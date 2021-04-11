banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dünyada aşı adaletsizliği büyüyor!
Dünyada aşı adaletsizliği büyüyor!
Sezonun ilk turist uçağı Bodrum'a indi
Sezonun ilk turist uçağı Bodrum'a indi
Almanya Savunma Bakanı’ndan Rusya’ya çağrı
Almanya Savunma Bakanı’ndan Rusya’ya çağrı
Uçakta büyük kavga!
Uçakta büyük kavga!

Sivassporlu yöneticiler, takımı ayakta alkışladı

Süper Lig’in 34. hafta maçında sahasında Konyaspor’u 3-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdıran DG Sivasspor’da müsabakanın ardından yönetim, kırmızı-beyazlı takımı ayakta alkışladı.

Spor 11.04.2021, 17:41
1
Sivassporlu yöneticiler, takımı ayakta alkışladı

Süper Lig’in 34. hafta maçında sahasında Konyaspor’u 3-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdıran DG Sivasspor’da müsabakanın ardından yönetim, kırmızı-beyazlı takımı ayakta alkışladı.

Konyaspor karşısında alınan galibiyet Sivasspor yönetimini oldukça mutlu etti. Tribünlerin boş olduğu maçta yöneticiler zaman zaman futbolculara tezahüratlarla destek verdi. Özellikle bazı futbolcuların son bölümünde attığı şutlardan sonra büyük heyecan yaşayan yöneticiler, Sivas Valisi Salih Ayhan ve il protokolü maç sonrası oyuncuları ayakta alkışladı.

Alınan puandan dolayı oldukça mutlu olduğu gözlenen yönetim kurulu üyelerinden bazılarının da soyunma odasında futbolcuları tebrik ettiği öğrenildi.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
11°
açık