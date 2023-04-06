Sivassporlu Uğur Çiftçi’den depremzede çocuğa moral telefonu

DG Sivasspor’un başarılı futbolcusu Uğur Çiftçi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocukla görüntülü telefon görüşmesi yaptı.

Sivasspor’un tecrübeli oyuncularından Uğur Çiftçi, kendisinin hayranı olduğu Sivaslı Hamza Said isimli depremzede çocukla telefonda görüntülü olarak görüştü. Çiftçi, deprem nedeniyle psikolojik olarak kötü durumda olan Hamza Said’e moral vermeye çalıştı.

30 yaşındaki futbolcu ile görüşen Hamza ile ailesi görüşme dolayısıyla mutlu olurken, Uğur Çiftçi ise aileye forma göndereceği sözünü verdi.