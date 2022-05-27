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Sivassporlu taraftarların kupa sevinci

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Kayserispor’u mağlup ederek kupayı kazanan Sivasspor’da maça gelen Sivaslı taraftarlar, statta ve statta çıkışında şampiyonluğu doyasıya kutladı

Spor 27.05.2022, 01:24
Sivassporlu taraftarların kupa sevinci

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Kayserispor’u mağlup ederek kupayı kazanan Sivasspor’da maça gelen Sivaslı taraftarlar, statta ve statta çıkışında şampiyonluğu doyasıya kutladı

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Sivasspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaştığı Kayserispor’u 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez kupayı kazandı. Mücadele için stada gelen Sivaslı taraftarlar, kendilerine ayrılan bölümleri doldurdu. Müsabakanın bitiş düdüğünün çalınmasının ardından kırmızı-beyazlı taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Sivassporlu taraftarlar, kupa törenin ardından stadyumu terk ederken tezahüratlar söyleyip, kupa şampiyonluğunu doyasıya kutladı.

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