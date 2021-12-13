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Sivassporlu taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi
DG Sivassporlu taraftarlar, Galatasaray maçına yoğun ilgi gösterdi.
Spor 13.12.2021, 18:41
DG Sivassporlu taraftarlar, Galatasaray maçına yoğun ilgi gösterdi.
Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında evinde Galatasaray ile karşılaşan Sivasspor’da taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi. Maç öncesi stat çevresinde toplanan kırmızı-beyazlı taraftarlar erkenden tribünleri doldurmaya başladı.
Kırmızı-beyazlı taraftarlar, 27 bin 532 kişi kapasiteli Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı’nın tribünlerini çok büyük oranda doldurarak, önemli maçta takımlarına destek verdi.