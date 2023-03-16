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Sivassporlu taraftarlar, Fiorentina maçına yoğun ilgi gösteriyor
DG Sivassporlu taraftarlar, Fiorentina maçına yoğun ilgi gösteriyor.
Spor 16.03.2023, 20:15
DG Sivassporlu taraftarlar, Fiorentina maçına yoğun ilgi gösteriyor.
UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanşında İtalya devi Fiorentina ile karşılaşacak olan Sivasspor’da taraftarlar maça yoğun ilgi gösteriyor. Maç öncesi stat çevresinde toplanan kırmızı-beyazlı taraftarlar erkenden tribünleri doldurmaya başladı.
Kırmızı-beyazlı taraftarlar, 27 bin 532 kişi kapasiteli Sivas 4 Eylül Stadı’nın tribünlerini büyük oranda doldurarak, önemli maçta takıma destek vermek için hazırlanıyor.
Maç öncesi futbolcuları tribünlere çağırıp yumruk şov yaptıran Sivasspor taraftarları, tezahüratlarla takımlarına destek oldu.