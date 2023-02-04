Sivassporlu taraftarlar Beşiktaş maçına ilgi gösterdi

DG Sivasspor’un Beşiktaş ile oynadığı maçı yaklaşık 12 bin taraftar takip etti.

Sivasspor’un Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş ile oynadığı maçı tribünde kırmızı-beyazlı taraftar takip etti. Yaklaşık 12 bin kişi tribünlerde takımını desteklerken, stadyumun büyük bölümü doldu.

Yorganla stadyuma geldiler

Mücadelenin -4 derece oynanmasından dolayı bazı taraftarlar da soğuktan korunmak için yorgan ile stadyuma geldi. Taraftarların kaşkol ve berelerle soğuktan korundukları da görüldü. Tribünlerde yerini alan kırmızı-beyaz sevdalıları takımlarına destekte verdi. Maç öncesi futbolcuları tribünlere çağırıp yumruk şov yaptıran taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek oldu.