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Sivassporlu Mustapha Yatabare’nin acı günü!
DG Sivasspor’un deneyimli forvet oyuncusu Mustapha Yatabare’nin kız kardeşi vefat etti.
Spor 12.09.2022, 15:31
DG Sivasspor’un deneyimli forvet oyuncusu Mustapha Yatabare’nin kız kardeşi vefat etti.
Sivasspor’da Malili oyuncu Mustapha Yatabare’nin kardeşi hayatını kaybetti. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mustapha Yatabare’nin kız kardeşi Fatou Yatabare’nin hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Mustapha’nın acısını en derin ve içten duygularımızla paylaşıyor, Fatou Yatabare’ye Allah’tan rahmet diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.
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