Sivassporlu Muhammed Emin İskenderunspor’a transfer oldu

DG Sivasspor’da forma giyen genç oyuncu Muhammed Emin Ergin, 3. Lig ekiplerinden İskenderunspor ile anlaştı.

İskenderunspor, Sivasspor’un genç oyuncusu Muhammed Emin’i kadrosuna kattı. Sivasspor’da forma şansı bulamayan Ergin, İskenderunspor ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. 20 yaşındaki futbolcu dün İskenderun’a giderek resmi imzayı da attı.

Sivasspor’da 2 maça çıkan Ergin, 2 dakika sahada kaldı.