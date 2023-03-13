Sivassporlu Gradel üst üste kırmızı kart görerek tarihe geçti!

DG Sivassporlu Max Gradel üst üste 2 maçta da kırmızı kart görerek futbol sahalarında ender görülen bir olaya imza attı.

Sivasspor, Süper Lig’in 25. haftasında deplasmanda İstanbulspor’a 3-0 mağlup oldu. Kırmızı-beyazlı takımın oyuncusu Gradel, futbol tarihinde az görülen bir olaya imza attı. Gradel, takımının 4 gün önce UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde İtalya’da oynadığı Fiorentina maçının son anlarında kırmızı kart görmüştü. Sivassporlu futbolcu takımının bu kez ligde oynadığı İstanbulspor karşılaşmasında da kırmızı kart gördü. Sarı kartı bulunan Gradel, daha sonra hakemi protesto etmek için alkışlayınca bir sarı kart daha gördü ve kırmızı kartla oyundan atıldı.

Fildişi Sahilli oyuncunun bu davranışı sosyal medyada Sivassporlu taraftarlar tarafından büyük tepki topladı.