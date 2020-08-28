Sivassporlu Furkan Sağman, Sivas Belediyespor’a transfer oldu
SİVAS BELEDİYESPOR, SİVASSPOR’UN 20 YAŞINDAKİ ORTA SAHA OYUNCUSU FURKAN SAĞMAN’I KADROSUNA KATTI.
TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, Sivasspor’un 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Furkan Sağman’ı kadrosuna kattı.
Sivas Belediyespor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda yeşil-beyazlılar Süper Lig ekiplerinden DG Sivasspor’da forma giyen Furkan Sağman’ı renklerine bağladı.
Orta saha oyuncusu Sağman, Muhsin Yazıcıoğlu Tesislerinde kulübün 2. Başkanı Taner Karabal ile As Başkan Fatih Arkan’ın da hazır bulunduğu törende 2020-2021 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Genç ise, “Sivas Belediyesporumuz, yeni sezon öncesinde takıma güç katacak transferlerine devam ediyor. Sivasspor’dan Furkan Sağman’ı kadromuza kattık. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlı olsun” dedi.
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