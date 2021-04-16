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Sivasspor’dan üst üste 3. galibiyet

Süper Lig’de son 2 maçını kayıpsız geçen DG Sivasspor, 35. haftada Gençlerbirliği’ni de mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

Spor 16.04.2021, 19:09
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Sivasspor’dan üst üste 3. galibiyet

Süper Lig’de son 2 maçını kayıpsız geçen DG Sivasspor, 35. haftada Gençlerbirliği’ni de mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

Sivasspor, ligin 35. haftasında Gençlerbirliği’ni deplasmanda 3-1 mağlup etti. Maçın ilk devresini 2-0 yenik kapatan ve ikinci yarıda maça ağırlığını koyan Yiğidolar, maçı 3-2 kazanarak üst üste üçüncü galibiyetini hanesine yazdırdı. Kırmızı-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 78’de Jorge Felix, 83’te Kayode ve 90+2’de Pierre-Yves Polomat kendi kalesine attı.

Öte yandan Yiğidolar, bu sezon ilk kez üst üste 3. galibiyetini almayı başardı.
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