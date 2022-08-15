Sivasspor’dan taraftar açıklaması

DG Sivasspor Kulübü, 18 Ağustos Perşembe günü oynanacak Malmö maçıyla ilgili resmi sitesinden bir açıklama yaptı. Yiğidolar, stadyuma E kapısından giriş yapacak.

Sivasspor Kulübü, UEFA Avrupa Ligi play-off ilk karşılaşması Malmö maçında stadyuma taraftarın hangi kapıdan gireceğine ilişkin bilgilendirme yaptı.

Konu ile ilgili kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında Malmö ile DG Sivasspor’umuz arasında 18 Ağustos Perşembe günü saat 20.00’de Eleda Stadyumu’nda oynanacak mücadeleyi takip edecek taraftarlarımız, stadyuma E kapısından giriş yapacaktır. Taraftarlarımız 17, 18 ve 19. bloklardan karşılaşmayı izleyebilecek. Bilet fiyatları ise şöyle; 20 Euro.”