banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı!
AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı!
Nefes operasyonu Sinop’a sıçradı
Nefes operasyonu Sinop’a sıçradı
OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo hayatını kaybetti
OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo hayatını kaybetti
Bugün hava nasıl olacak? 6 Temmuz 2022
Bugün hava nasıl olacak? 6 Temmuz 2022

Sivasspor’dan Sefa Yılmaz’a teşekkür

DG Sivasspor, takımdan ayrılan 32 yaşındaki orta saha Sefa Yılmaz’a teşekkür ederek, kariyerinde başarılar diledi.

Spor 06.07.2022, 17:11
Sivasspor’dan Sefa Yılmaz’a teşekkür

DG Sivasspor, takımdan ayrılan 32 yaşındaki orta saha Sefa Yılmaz’a teşekkür ederek, kariyerinde başarılar diledi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Çaykur Rizespor ile anlaşan Sefa Yılmaz’a teşekkür etti. Konuyla ilgili yapılan açıklamada “Futbolcumuz Sefa Yılmaz, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile anlaşmıştır. Sefa Yılmaz’a bugüne kadar kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Yorumlar (0)
28°
açık