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Sivasspor’dan PSG maçında sahadan çekilen Başakşehir’e destek
Medipol Başakşehir, Paris Saint-Germain (PSG) maçının 4. hakemi Constantin Sebastian Coltescu’nun, Pierre Webo’ya ırkçı hakaretleri sonrası sahadan çekildi. DG Sivasspor Kulübü’nden de Başakşehir’e destek paylaşımı geldi.
Spor 09.12.2020, 00:06
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Medipol Başakşehir, Paris Saint-Germain (PSG) maçının 4. hakemi Constantin Sebastian Coltescu’nun, Pierre Webo’ya ırkçı hakaretleri sonrası sahadan çekildi. DG Sivasspor Kulübü’nden de Başakşehir’e destek paylaşımı geldi.
Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında oynanan PSG - Başakşehir müsabasının 4. hakemi Constantin Sebastian Coltescu’nun, Teknik Direktör Okan Buruk’un yardımcısı Pierre Webo’ya söylediği ırkçı ifadeler sonrası turuncu-lacivertli takım soyunma odasına gitti.Dünya gündemine bomba gibi düşen bu haber sonrası DG Sivasspor’dan, Başakşehir’e destek paylaşımı geldi. Kırmızı-beyazlı kulüp sosyal medya hesaplarından, “Irkçılık insanlık suçudur. Başakşehir, yanındayız” mesajını patlaştı.