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Sivasspor’dan Petrocub’a maç öncesi dostluk yemeği

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında bu akşam Petrocub ile karşılaşacak DG Sivasspor’da yönetim kurulu üyeleri, konuk Petrocub yöneticileriyle dostluk yemeğinde bir araya geldi.

Spor 29.07.2021, 15:58
Sivasspor’dan Petrocub’a maç öncesi dostluk yemeği
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında bu akşam Petrocub ile karşılaşacak DG Sivasspor’da yönetim kurulu üyeleri, konuk Petrocub yöneticileriyle dostluk yemeğinde bir araya geldi.

Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, Başkan Vekili Erdal Sarılar, Başkan Yardımcısı Mehmet Oflaz, As Başkanlar Mehmet Akif Bağce, Ömer Sepet, Mehmet Ali Topal ve Mehmet Boyraz, bu akşam oynanacak Petrocub - Sivasspor maçı öncesi, Moldova Eski Başbakanı Vasile Tarlev, Petrocub Başkanı Nicolae Usatîi ve kulüp yöneticileri ile öğlen yemeği yedi.

Başkan Otyakmaz, yemeğin ardından günün anısına misafir takım yöneticilerine plaket ve Sivasspor forması hediye etti.
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