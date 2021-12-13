Sivasspor’dan Muslera’ya geçmiş olsun mesajı

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında sahasında Galatasaray’ı 1-0 mağlup eden DG Sivasspor, maçta sakatlanan kaleci Fernando Muslera için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sivasspor Kulübü, Galatasaray ile oynadıkları maçta sakatlanan kalecisi Fernando Muslera için bir paylaşım yaptı. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma şu not eklendi;

“Demir Grup Sivasspor’umuz ile Galatasaray arasında oynanan mücadelenin 80. dakikasında takım arkadaşı Luyindama ile çarpışarak sakatlanan Türk futbolunun sevilen ismi Fernando Muslera’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.

Maçın ardından kulüp resmi hesabımızdan paylaşılan fotoğrafta futbolcularımızın gol sevinci odaklanmış, bu esnada Galatasaray file bekçisi Fernando Muslera yerde görülmektedir. Hiçbir art niyet taşımayan, sadece takımızın gol sevincinin yansıtılmaya çalışıldığı fotoğraf, kısa zamanda hesaplarımızdan kaldırılmıştır.”