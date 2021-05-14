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Sivasspor’dan imalı paylaşım!
DG Sivasspor Kulübü, A Milli Takım’a gönderme yaparak Hakan Arslan ve Uğur Çiftçi’nin fotoğrafının bulunduğu imalı bir paylaşım yaptı.
Spor 14.05.2021, 14:52
DG Sivasspor Kulübü, A Milli Takım’a gönderme yaparak Hakan Arslan ve Uğur Çiftçi’nin fotoğrafının bulunduğu imalı bir paylaşım yaptı.
A Milli takım kadrosunun açıklanması sonrası Sivasspor, kırmızı-beyazlı kulüpten futbolcuların çağırılmaması nedeniyle bir paylaşımda bulundu. Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından takım kaptanı Hakan Arslan ve defans oyuncusu Uğur Çiftçi’nin fotoğrafı paylaşılarak, Ay-Yıldızlı görsel yerleştirildi. Paylaşıma, ’Bizim çocuklar!’ notu da eklendi. Paylaşım kısa sürece yüzlerce beğeni topladı.Sivasspor taraftarları ise milli takım kamp kadrosu tercihinde Sivasspor’dan herhangi bir futbolcunun yer almamasına tepki gösterdi.