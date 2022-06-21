Sivasspor’dan Felix’e teşekkür

DG Sivasspor Kulübü, takımdan ayrılan Jorge Felix’e teşekkür etti.

Sivasspor, takımdan ayrılan futbolcu Jorge Felix için teşekkür mesajı yayımladı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan paylaşımda, futbolcu Jorge Felix ile yolların ayrıldığı duyurulurken, “4 Ağustos 2020 tarihinde renklerimize bağladığımız Jorge Felix’in sözleşmesi 30 Haziran 2022 tarihinde sona erdi. Felix’e bugüne kadar kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.