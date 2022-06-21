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Sivasspor’dan Fayçal Fajr’a teşekkür
Sivasspor, takımdan ayrılan Fayçal Fajr’a teşekkür etti ve bundan sonraki kariyerinde başarılar diledi.
Spor 21.06.2022, 11:03
Sivasspor, takımdan ayrılan Fayçal Fajr’a teşekkür etti ve bundan sonraki kariyerinde başarılar diledi.
Sivasspor, takımdan ayrılan başarılı futbolcu Fayçal Fajr’a teşekkür etti. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “14 Eylül 2020 tarihinde renklerimize bağladığımız Fayçal Fajr’in sözleşmesi 30 Haziran 2022 tarihinde sona erdi. Fayçal’a bugüne kadar kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.