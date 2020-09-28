Sivasspor’dan Azerbaycan mesajı

DG Sivasspor, Ermenistan’ın saldırılarda bulunduğu Azerbaycan’a destek mesajı yayımladı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşananlara Sivasspor da kayıtsız kalmadı. Kırmızı-beyazlı kulüp, sosyal medya hesaplarından Türkiye ile Azerbaycan bayraklarını yan yana paylaşarak, “Dost değil, kardeş! Can Azerbaycan” mesajı verdi.

Mesajın altına birçok kesimden destek mesajı da geldi.