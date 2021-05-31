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Euroleague'de şampiyon Anadolu Efes!
Euroleague'de şampiyon Anadolu Efes!

Sivasspor’dan Anadolu Efes’e tebrik mesajı: "Bu gurur hepimizin"

DG Sivasspor Kulübü, Euroleague’de şampiyon olan Anadolu Efes için, kulübün resmi sosyal medya hesaplarından tebrik mesajı yayımladı.

Spor 31.05.2021, 09:21
Sivasspor’dan Anadolu Efes’e tebrik mesajı: "Bu gurur hepimizin"

DG Sivasspor Kulübü, Euroleague’de şampiyon olan Anadolu Efes için, kulübün resmi sosyal medya hesaplarından tebrik mesajı yayımladı.

Sivasspor Kulübü, Anadolu Efes için tebrik mesajı yayımladı. Euroleague’de Barcelona’yı 86-81 mağlup ederek tarihi bir başarıya imza atan Anadolu Efes için kırmızı-beyazlı kulüp, resmi hesaplarından şu mesajı paylaştı:

“Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final Organizasyonunun final maçında Barcelona’yı yenerek Avrupa Şampiyonu oldu. Tebrikler Anadolu Efes. Bu gurur, bu mutluluk hepimizin.”
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