Sivasspor’dan Anadolu Efes’e tebrik mesajı: "Bu gurur hepimizin"

DG Sivasspor Kulübü, Euroleague’de şampiyon olan Anadolu Efes için, kulübün resmi sosyal medya hesaplarından tebrik mesajı yayımladı.

Sivasspor Kulübü, Anadolu Efes için tebrik mesajı yayımladı. Euroleague’de Barcelona’yı 86-81 mağlup ederek tarihi bir başarıya imza atan Anadolu Efes için kırmızı-beyazlı kulüp, resmi hesaplarından şu mesajı paylaştı:

“Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final Organizasyonunun final maçında Barcelona’yı yenerek Avrupa Şampiyonu oldu. Tebrikler Anadolu Efes. Bu gurur, bu mutluluk hepimizin.”