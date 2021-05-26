banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Defne Samyeli'den Sedat Peker açıklaması!
Defne Samyeli'den Sedat Peker açıklaması!
İSO 500'de isminin gizlenmesini isteyen beşinci sıradaki şirket kimin?
İSO 500'de isminin gizlenmesini isteyen beşinci sıradaki şirket kimin?
Gram altın 519 TL ile 2021’nin zirvesine çıktı
Gram altın 519 TL ile 2021’nin zirvesine çıktı
Meral Akşener’den Erdoğan’a cevap
Meral Akşener’den Erdoğan’a cevap

Sivasspor’dan Altay’a hoş geldin mesajı

DG Sivasspor Kulübü, TFF 1. Lig’den Süper Lig’e çıkan Altay Spor Kulübü’nü tebrik etti.

Spor 26.05.2021, 22:31
Sivasspor’dan Altay’a hoş geldin mesajı

DG Sivasspor Kulübü, TFF 1. Lig’den Süper Lig’e çıkan Altay Spor Kulübü’nü tebrik etti.

Sivasspor Kulübü resmi sosyal medya hesaplarından Süper Lig’e çıkan Altay’ı tebrik ederek, Süper Lig’de İzmir temsilcisine başarılar diledi.

“Tebrikler Altay” başlığıyla yayımlanan mesajda, “2020-2021 sezonu Spor Toto 1. Lig play-off final maçında Altınordu’yu 1-0 mağlup ederek Süper Lig’e yükselen Altay’ı tebrik ediyoruz. Süper Lig’e hoş geldin Altay Spor Kulübü” ifadelerine yer verildi.
Yorumlar (0)
17°
açık