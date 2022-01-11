Sivasspor’dan Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı

Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık için DG Sivasspor Kulübü’nden başsağlığı mesajı geldi.

Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık, Ankara’da geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti. 28 yaşındaki futbolcunun ölümü spor camiasını yasa boğarken, Sivasspor Kulübü başsağlığı mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Konyaspor forması giyen Ahmet Çalık’ın trafik kazasında hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Çalık’a yüce Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine, Konya şehrine ve Konyaspor camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz.”