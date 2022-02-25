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Sivasspor’da zorlu Beşiktaş maçı öncesi 4 eksik
Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş’ı konuk edecek olan DG Sivasspor’da 4 eksik bulunuyor.
Spor 25.02.2022, 10:58
Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş’ı konuk edecek olan DG Sivasspor’da 4 eksik bulunuyor.
DG Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Sivasspor yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesinde 4 eksik bulunuyor. Sivasspor’da sakatlığı bulunan Fredrik Ulvestad, Leke James, Ahmet Oğuz ile sarı kart cezalısı olan Max Gradel, siyah-beyazlı ekibe karşı forma giyemeyecek.