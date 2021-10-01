banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Vitor Pereira: İlk hatamızda golü attılar
Vitor Pereira: İlk hatamızda golü attılar
Gram altın fiyatları 500 TL'nin üzerinde!
Gram altın fiyatları 500 TL'nin üzerinde!
Eşinizle kavga ederken dikkat; bu söz boşanma sebebi!
Eşinizle kavga ederken dikkat; bu söz boşanma sebebi!

Sivasspor’da, zorlu Beşiktaş maçı öncesi 2 eksik

Süper Lig’in 8. haftasında Beşiktaş’a konuk olacak olan DG Sivasspor’da 2 eksik oyuncu bulunuyor.

Spor 01.10.2021, 10:39
Sivasspor’da, zorlu Beşiktaş maçı öncesi 2 eksik

Süper Lig’in 8. haftasında Beşiktaş’a konuk olacak olan DG Sivasspor’da 2 eksik oyuncu bulunuyor.

Beşiktaş ve Sivasspor, Süper Lig’in 8. haftasında yarın İstanbul’da birbirlerine rakip olacak. Yiğidolar’da bu zorlu mücadele öncesinde 2 eksik var. Kırmızı-beyazlılarda sakatlığı bulunan Aaron Appindangoye ve Leke James siyah-beyazlılara karşı forma giyemeyecek.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P