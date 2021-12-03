Sivasspor’da zorlu Alanya maçı öncesi 6 sakat!

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında A Alanyaspor’a konuk olacak olan DG Sivasspor’da 6 sakatlığı bulunan isim bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Sivasspor, yarın deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılarda bu zorlu mücadele öncesinde 6 eksik var. Sivasspor’da sakatlığı bulunan Aaron Appindangoye, Koray Altınay, Sefa Yılmaz, Leke James, Fredrik Ulvestad ve Jorge Felix, Alanyaspor’a karşı forma giyemeyecek.