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Sivasspor’da zorlu Adana maçı öncesi 2 sakat futbolcu bulunuyor
Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Adana Demirspor’a konuk olacak olan DG Sivasspor’da 2 eksik futbolcu bulunuyor.
Spor 12.03.2022, 11:42
Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Adana Demirspor’a konuk olacak olan DG Sivasspor’da 2 eksik futbolcu bulunuyor.
DG Sivasspor, Süper Lig’in 29. haftasında Sivasspor yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesinde 2 eksik futbolcu yer alıyor. Sivasspor’da sakatlığı bulunan Leke James ile Mustapha Yatabare, mavi-lacivertli ekibe karşı forma giyemeyecek.