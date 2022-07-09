banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Evlerinde sucuk yapacak vatandaşlara uyarı
Evlerinde sucuk yapacak vatandaşlara uyarı
Acun Ilıcalı: “Doğukan Sinik transferinde sona geldik”
Acun Ilıcalı: “Doğukan Sinik transferinde sona geldik”
Babaanne acısıyla Bursa’da konser verdi
Babaanne acısıyla Bursa’da konser verdi
Galatasaray, Sergio Oliveira’yı KAP’a bildirdi
Galatasaray, Sergio Oliveira’yı KAP’a bildirdi

Sivasspor’da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Sivasspor, 2022-2023 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün öğlen yaptığı antrenmanla devam etti.

Spor 09.07.2022, 14:52
Sivasspor’da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Sivasspor, 2022-2023 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün öğlen yaptığı antrenmanla devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, 1 günlük iznin ardından yeni sezon hazırlıklarına kampın 11’inci gününde Bolu’nun Gerede ilçesinde öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 11.00’de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Kamp yapılan otelin sahasında ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dayanıklılık çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor, akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

Yorumlar (0)
31°
parçalı az bulutlu