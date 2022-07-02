Son Dakika
19. Akdeniz Oyunları’nda atletizm kadınlar 800m finalinde Türkiye’yi temsil eden Ekaterina Guliyev, 2:01.09’luk derecesiyle altın madalya kazandı.
19. Akdeniz Oyunları’nda Türkiye’yi yüzme kadınlar 100m kurbağalamada temsil eden Viktoria Zeynep Güneş, 1:08.44’lük derecesiyle bronz madalya kazandı.
19. Akdeniz Oyunları’nda atletizm kadınlar cirit atmada mücadele eden milli atlet Eda Tuğsuz, 59.30m’lik atışıyla gümüş madalya kazandı.
Sivasspor’da yeni sezon hazırlıkları devam etti
DG Sivasspor, 2022-2023 sezonu öncesi kamp çalışmalarını bugün akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Spor 02.07.2022, 21:17
DG Sivasspor, 2022-2023 sezonu öncesi kamp çalışmalarını bugün akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kırmızı-beyazlılar yeni sezon hazırlıklarına kampın 4’üncü gününde Bolu’nun Gerede ilçesinde akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla devam etti.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde saat 18.00’de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Kamp yapılan otelin sahasında ısınma hareketleriyle başlayan idman, kuvvet çalışmasıyla devam etti. Ardından 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Sivas temsilcisi, son bölümde ise çift kale maç yaptı.
Sivasspor yarın yapacağı tek antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.