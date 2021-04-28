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Sivasspor’da Yeni Malatyaspor maçı öncesi 4 eksik

DG Sivasspor, yarın sahasında oynayacağı Yeni Malatyaspor mücadelesine sakatlıkları bulunan 4 futbolcusundan yoksun çıkacak.

Spor 28.04.2021, 11:01
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Sivasspor’da Yeni Malatyaspor maçı öncesi 4 eksik

DG Sivasspor, yarın sahasında oynayacağı Yeni Malatyaspor mücadelesine sakatlıkları bulunan 4 futbolcusundan yoksun çıkacak.

Sivasspor, Süper Lig’in 38. haftasında Yeni Malatyaspor’u konuk edecek. Bu maç öncesinde Sivasspor’da defans oyuncularından Aaron Appindangoye, Alaaddin Okumuş, orta saha oyuncusu Serhiy Rybalka ve forvet Mustapha Yatabare sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Kırmızı-beyazlı takım, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.
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