Sivasspor’da Yatabare gol sayısını 5’e çıkardı

Sivasspor’un futbolcusu Mustapha Yatabare, Ümraniyespor ile oynanan müsabakada attığı golle bu sezonki gol sayısını 5’e yükseltti.

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Ümraniyespor ile sahasında karşılaşan Sivasspor’da 1 gol de deneyimli futbolcu Mustapha Yatabare’den geldi. Maçın 31. dakikasında Yatabare meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımına eşitliği sağladı.

36 yaşındaki futbolcu bu sezonki gol sayısını da 5’e çıkardı. Malili futbolcu 5 golün 3’ünü UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde kaydetti.